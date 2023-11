10 nov 2023 • 13:21

Foram muitos os fãs que saíram do conforto das suas casas para irem assistir aos concertos de Madonna, na Altice Arena, em Lisboa, que se realizaram nos dias 6 e 7 de novembro.No segundo dia de espétaculo, a cantora deixou o público à espera mais de uma hora, à semelhança do primeiro.A revelação foi feita no 'Dois às 10', da TVI, por Cinha Jardim

"Achas normal que uma cantora te faça esperar uma hora?", começou por questionar o apresentador. "É por isso que eu não vou lá. É uma falta de respeito", atirou ainda.