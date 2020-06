Cláudio Ramos criticado após mostrar desagrado pela expulsão de Slávia

Ana Catharina, Soraia e Slávia foram as nomeadas da semana, depois de Noélia ter sido salva pelos portugueses numa emissão especial do 'Big Brother' na passada quarta-feira. Slávia foi a concorrente escolhida pelos portugueses para abandonar a casa da Ericeira, no último domingo.

Mas o que chamou a atenção dos portugueses foi a reação do apresentador do programa que, ao observar o gráfico das percentagens, mostrou um ar visivelmente desagradado, tendo proferido: "Valha-me deus".

O apresentador é acusado por muitos de imparcialidade e, nas redes sociais do ‘Big Brother’, as críticas são muitas: "Não gostei nada, do comentário entre os dentes do Cláudio ‘valha-me deus’ quando soube que os portugueses salvaram a Ana" e "O louco tá sorrindo por ela ter sido expulsa?", são alguns dos comentários que se podem ler.



Veja aqui o momento em que o apresentador anuncia às concorrentes quem será expulsa:

Espectadores não gostaram da reacção do apresentador.