Cláudio Ramos criticado por espectadores do ‘Big Brother’

Cláudio Ramos está a ser alvo de duras críticas nas redes sociais após ter confrontado Diogo por este não cumprir as regras do programa. Em questão, está o facto do concorrente recusar-se falar sobre os melhores e os piores momentos que marcaram a sua vida.

Na gala do último domingo do 'Big Brother', o apresentador confrontou o concorrente lisboeta, que frisou não querer participar de forma alguma. "Não me sinto no direito de o fazer", disse. Para além disso, Diogo não quis avaliar-se em frente a um espelho, referindo que não se sente bem psicologicamente. "São atividades demasiado profundas e eu não me sinto preparado para as fazer", afirmou.

Cláudio Ramos acusou o especialista em marketing digital de não cumprir as regras do reality show e nas redes sociais está a ser alvo de duras críticas por parte dos espectadores do ‘Big Brother’. "O Cláudio surpreendeu pela negativa", "A birra, a falta de respeito, de empatia e profissionalismo do Cláudio Ramos", "Foi uma vergonha a forma como o Cláudio falou com o Diogo", responderam alguns seguidores do programa nas redes sociais quando questionados sobre o que os tinha surpreendido na gala de ontem.



