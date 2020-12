Cláudio Ramos dedica texto emotivo a Cinha Jardim em dia especial

Cláudio Ramos não deixou passar o 64º aniversário de Cinha Jardim despercebido. O apresentador da TVI recorreu, esta quarta-feira, às redes sociais para dedicar um texto emotivo à amiga de longa data.

"Conheci a Cinha no dia que ela fez anos 44 anos. Ficámos amigos de verdade. Ficámos um do outro de verdade. Estamos na vida um do outro há tempo suficiente para apenas os olhos perguntarem ou responderem mesmo que não estejam frente a frente todos os dias", começou por escrever na legenda da fotografia que partilhou ao lado da socialite.

"Foi a minha primeira amiga quando cheguei a Lisboa. Viveu de perto as minhas conquistas, as frustrações e testemunhou importantes descobertas. Estivemos lado a lado em momentos muito importantes para nós. Amparámo-nos", continuou.

O apresentador de 47 anos admite que este ano não esteve muito presente na vida da socialite devido ao trabalho: "Estou em falta com ela e com algumas pessoas que me são precisas e importantes, mas os amigos entendem o tempo e orgulham-se da falta dele porque sabem que os sonhos roubam tempo. A Cinha tem tanto de verdade como de generosidade. A maioria das pessoas não a conhece na sua essência, mas faz hoje anos que a conheci. E nunca mais nos perdemos um do outro".

"A Cinha hoje está de parabéns. É uma mulher linda, uma irmã lutadora, uma mãe orgulhosa, uma avó babada, uma pessoa que quero para sempre", rematou.