Cláudio Ramos deixa Goucha em lágrimas ao oferecer uma cadeira de rodas elétrica a convidada

não ficou indiferente ao ouvir a história de Gabriela, que esteve com Manuel Luís Goucha no seu programa 'Goucha', na TVI, esta segunda-feira, 19 de abril. A convidada do programa sofre de Parkinson Atípico, o que faz com que tenha poucos anos de vida pela frente.O apresentador do 'Dois às 10' ligou para a TVI e mostrou ter ficado emocionado com a história de Gabriela. A convidada precisava de uma cadeira de rodas elétrica para facilitar os movimentos na fase final da sua vida, anunciou, deixando Manuel Luís Goucha e Gabriela em lágrimas.A convidada deixou umas palavras de carinho a Cláudio Ramos, mostrando-se grata pela sua ação., agradeceu, mostrando-se muito emocionada.Esta não é a primeira vez que os apresentadores da TVI ajudam os convidados dos programas. Na estreia do 'Dois às 10', Manuel Luís Goucha ofereceu 35 mil euros a um casal que perdeu a casa num incêndio . Já no seu programa 'Goucha' revelou que pagava os tratamentos até ao final do ano a um convidado.