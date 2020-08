Cláudio Ramos desabafa durante as férias: "Largas que são as minhas costas"

Cláudio Ramos encontra-se a desfrutar das tão merecidas férias e são vários os momentos que faz questão de partilhar com os seguidores. Após várias semanas em que esteve no centro das atenções por ter sido retirado da apresentação da próxima edição do ‘Big Brother’, sendo substituído por Teresa Guilherme, muito se tem especulado sobre qual será o próximo desafio profissional do apresentador na TVI.

Contudo, o comunicador mostra-se "de costas largas" e preparado para enfrentar o que o futuro lhe trouxer: "’Voa, vieste com asas’ A frase não é minha, mas foi-me dita e achei que encaixava perfeita nesta fotografia, onde aproveito para mostrar o largas que são as minhas costas", começou por escrever.

"Podia fazer um vídeo, mas isto perdia a graça toda. Se soubessem o que passei para conseguir isto. Falo da fotografia, não da largura das costas", acrescentou, utilizando um emoji de um piscar de olho.

Recorde-se que Cláudio Ramos pronunciou-se recentemente sobre a chegada de Cristina Ferreira à TVI, tecendo rasgados elogios à nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.





Apresentador está a ser alvo de criticas.