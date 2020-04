Cláudio Ramos desabafa sobre o dia em que contou à filha que era homossexual: "Ela é que me confrontou"

A carregar o vídeo ...

Ex-mulher de Cláudio Ramos apoia mudança para a TVI

Cláudio Ramos esteve esta quarta-feira à conversa com Fátima Lopes durante a emissão do programa 'A Tarde é Sua', na TVI.O ex-vizinho de Cristina Ferreira desabafou sobre a vida profissional e pessoal e não resistiu a enaltecer a relação que tem com, começou por dizer Cláudio., afirmou, sobre a ex-companheira, Suzana Moniz, com quem mantém uma relação de grande cumplicidade.O novo rosto da TVI voltou a falar abertamente sobre a sua homossexualidade, e revelou como falou pela primeira vez do assunto com a filha.começou por contar., recordou Cláudio, emocionado., garantiu, sobre a reação da filha., adiantou o comunicador., afirmou Cláudio.No entanto, Cláudio Ramos temeu pela filha quando Leonor foi muito abordada na escola sobre a transferência do pai da SIC para a TVI , contou Cláudio, que tentou tranquilizar a filha sobre a decisão que tomou.A adolescente deixou palavras emotivas ao pai através de um vídeo emitido durante o progrma das tardes da TVI., lamenta a jovem., disse.Leonor não deixou de apoiar o pai em relação ao desafio de ser o apresentador da próxima edição do 'Big Brother'.Cláudio Ramos ficou visivelmente emocionado., garantiu.A nova estrela do 'Big Brother', que viu o novo projeto ser adiado devido ao surto de coronavírus, mostra-se ansioso pela estreia do reality-show, que vai cumprir as medidas de segurança e vai estrear no próximo domingo, dia 26., apelou Cláudio aos espectadores.