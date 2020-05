Cláudio Ramos desabafa sobre relação com a filha: "Vamos matando as saudades"

Após dois meses afastados devido à pandemia de Covid-19, Cláudio Ramos e a filha, Leonor, matam agora as saudades acumuladas.O apresentador tem na jovem uma fiel confidente., confidenciou à ‘Vidas’, sublinhando que Leonor também tem assistido ao ‘Big Brother’ da TVI.Um dos maiores abalos sentidos pela menina aconteceu em fevereiro passado, com a mudança de Cláudio da SIC para a TVI.Cláudio assegurou com a recente mudança profissional um salto para os apresentadora da ‘primeira liga’ da televisão, competindo com Cristina Ferreira ou Manuel Luís Goucha.Embora esteja focado na paixão pela caixinha mágica, o apresentador não esquece as origens alentejanas e garante que sempre que regressa a Elvas mantém-se tal como é, sem vedetismos., finalizou.