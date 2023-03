Cláudio Ramos desentende-se em direto com Miguel Vicente

Apresentador e vencedor do ‘Big Brother’ discutiram durante a emissão do ‘Dois às 10’.

Miguel Vicente esteve à conversa com Cláudio Ramos no programa ‘Dois às 10’, da TVI. Embora tenha começado bem, o apresentador não gostou das insinuações feitas pelo vencedor do ‘Big Brother’, que quis esclarecer algumas afirmações feitas por Bárbara Parada, a ex-namorada, no mesmo programa.









O algarvio revelou ter recebido “muito ódio” depois de uma publicação feita por Cláudio Ramos a defender Bárbara Parada, chegando, inclusive, a receber ameaças: “Eu não sei se foi no sentido de vingança por eu ter ganho o ‘Big Brother’, mas conseguiu, porque até ameaças de morte recebi”.

Perante o sucedido, Cláudio Ramos respondeu: “ Gosto muito pouco de pessoas que se acham mais espertas do que eu”. “Agora sou eu a falar porque o programa ainda é meu”, disse o apresentador depois de ser interrompido diversas vezes por Miguel Vicente. “No meu Instagram, faço tudo aquilo que eu quiser”, continuou o comunicador. “Não me parece que eu alguma vez lhe tenha faltado ao respeito. Tentou o Miguel faltar-me ao respeito agora, a mim”, concluiu o rosto da TVI.