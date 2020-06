Cláudio Ramos desfaz-se em lágrimas com o sofrimento da amiga Liliana Campos

Cláudio Ramos partilhou na madrugada desta terça-feira, dia 23 junho, um texto de conforto à amiga de longa data, Liliana Campos, que homenageou o ator Pedro Lima, no programa ‘Passadeira Vermelha’ de segunda-feira.

Na emissão do programa, a apresentadora, que é madrinha do filho mais velho do ator, exibiu um vídeo de homenagem ao amigo, tendo proferido algumas palavras sobre o assunto, inclusive mostrado desagrado com o bullying que as filhas do ator estão a receber por parte dos colegas de casa.

"Quem conhece a Liliana como eu, conhece-lhe o coração. Sou amigo dela. Discordamos muito e tantas vezes, mas isso jamais quebrará o que nos liga. Hoje, falei com ela ao telefone. Desfiz-me em lágrimas assim que desligou. Está frágil. Tem a dor marcada na garganta a arranhar-lhe tudo por dentro. Uma dor que acumula, porque já há muito tempo que a dor não a desampara", começou por escrever o novo apresentador da TVI.

"Vê-la publicamente contar a verdade dos factos que se sabem e se podem contar foi talvez a mais bonita homenagem que o Pedro pode ter recebido. Usou a dignidade para a contar. Apelou à bondade. Não falou a apresentadora. Falou a amiga, a comadre, a filha…a vida tem coisas tramadas", continuou.

"Uma delas é que a Liliana achou que tinha a vida toda para tirar fotografias com o Pedro. Achou o que achamos todos quando ousamos dar como garantido qualquer coisa. O melhor é não darmos nada como garantido e irmos olhando para o álbum e ver se nos faltam fotografias. Nem que sejam de memória. Que é o que nos fica…", refletiu.

No final, deixou uma mensagem à amiga: "Um beijo, querida amiga. Já mereces alguma tranquilidade. Entretanto, lembrei-me que talvez no céu a tua mãe já esteja a preparar um doce para o Pedro. Já que não tive o privilégio de os comer. Quando se encontrarem, dirá que está orgulhosa do que te viu fazer hoje por ele", terminou na legenda da fotografia que partilhou da apresentadora.