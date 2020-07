Cláudio Ramos desmente depressão de Diogo: “Uma coisa é estar deprimido, outra é estar com uma depressão”

13 jul 2020 • 19:42

Após ter sido alvo de duras críticas por ter confrontado Diogo na gala do último domingo, Cláudio Ramos justificou a sua postura.

Em declarações à imprensa, o apresentador da TVI afirmou: "Acho que um reality vive destes momentos. Tive uma conversa normal com o Diogo. As pessoas têm de entender que ele é igual a todos os outros concorrentes, tem as mesmas obrigações e regras do que os outros concorrentes. O facto do Diogo falar da doença mental e de ir ao confessionário dizer que está deprimido... Porque ele é acompanhado por psicólogos, ele fez testes antes de entrar…Usar a saúde mental de forma leviana… É preciso passar para casa que o Diogo está saudável".

"Não obrigamos a fazer nada que em termos de saúde o possa prejudicar, ele tem psicólogos como todos os outros. Nós nunca íamos ter dentro de casa alguém com uma depressão. Uma coisa é estar deprimido, outra é estar com uma depressão", afirmou.

Cláudio Ramos foi ainda questionado se Diogo está a usar a saúde mental para uma possível "vitória", algo que o apresentador não acredita. "Não acho que ele esteja a usar a saúde mental para chegar mais longe. Estamos na altura em que falamos muito de saúde mental porque aconteceu muito recentemente o que todos nós sabemos (refere-se à morte de Pedro Lima), mas o Diogo não sabe. O que acho justo é que ele faça as provas como todos os outros. Ele não é mais do que os outros, não seria justo ele chegar à final e não ter feito 10 provas quando os outros fizeram. Ele é uma pessoa muito inteligente, ele admitiu que esteve 10 anos a estudar para entrar num programa destes, sabe exactamente como agir", revelou à imprensa.