Cláudio Ramos despede-se com mensagem enigmática e pode estar de saída do 'Big Brother'

nao pára de dizer 'Setembro é já amanhã' e ontem o Big Brother

disse o mesmo. Alguém está a ver um padrão aqui...", atirou uma fã intrigada. Mas não foi a única.



"A Cristina será a próxima apresentadora do próximo Big Brother? O Big despediu se da casa a dizer 'Setembro é amanhã'", questionou outra admiradora do formato.





Cristina Ferreira pode substituir apresentador já em setembro.





Para aguçar a curiosidade, após anunciar o vencedor do formato - Soraia Moreira com 31% dos votos - Cláudio Ramos despediu-se dos espectadores com um "até sempre"'. Será de facto um "adeus"?



Cristina Ferreira e Cláudio Ramos reuniram-se na última semana na TVI, reforçando que ideia de que a amizade entre ambos estava intacta. "

Setembro é amanhã", escreveu a apresentadora.





As palavras emotivas já abriram espaço a especulações, que aumentaram após a despedida do 'Big Brother'.A frase fez crescer o rumor nas redes sociais de que Cristina Ferreira pode vir a ser a nova anfitriã do reality show.Cristina Ferreira