Cláudio Ramos diz asneira em direto e Cristina ri-se

Cristina Ferreira não hesitou em brincar com o sucedido e partilhou nas redes sociais uma publicação onde faz ênfase ao assunto. "Este momento foi...", começou por dizer, com emojis de risos. "O que é que o Cláudio disse? Ai...", disse.



Senhores telespectadores, voltamos dentro de momentos





"Senhores telespectadores, voltamos dentro de momentos", brincou ainda Cristina Ferreira, juntamente com fotografias onde os três surgem animados a rir da situação.



Cláudio Ramos também não resistiu em partilhar o momento nas redes sociais, de forma a também desdramatizar o que aconteceu.

"Isto nunca me tinha acontecido em quase vinte anos disto. Mas esta é a reação ao que me saiu... A cara do David e da Cristina dizem tudo", escreveu.





Os seguidores de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos demonstraram ter adorado o momento. "Chorei a rir", "Foi engraçado por ser espontâneo", "Obrigada pela boa disposição todas as manhãs", "O programa sem o Cláudio era uma seca", são algumas das mensagens que se podem ler nas redes sociais.







Esta terça-feira, dia 3 de dezembro, descuidou-se durante o 'Programa da Cristina', na SIC e protagonizou um momento insólito. No momento em que o 'vizinho' de Cristina Ferreira recebeu David Carreira no estúdio, juntamente com a colega das manhãs, que foi convidado para estar à conversa durante a emissão, Cláudio acabou por dizer uma asneira. Ao querer