Cláudio Ramos dorme no hotel onde foi assassinado Versace

Já sabem que durante uns dias troquei de casa e País, o que vocês não imaginam é de quem foi esta casa e quem já dormiu nesta cama", escreveu Cláudio na publicação, que suscitou curiosidade nos seguidores. Alguns acabaram por adivinhar de que local se tratava.





Depois do homicídio de Versace, esta unidade hoteleira foi comprada por Peter Loftin, em 2000. Em 2013, o grupo VM South Beach, LLC adquiriu a mansão por mais de 37 milhões de euros.







Cláudio Ramos já esclareceu a ausência no 'Programa da Cristina', que estava a preocupar os fãs.O rosto da SIC está a aproveitar uns dias de férias em Miami, nos EUA, confirmando os rumores de que partiu para o destino na companhia do namorado, Diogo Faria , que já se tinha mostrado no local.Nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, Cláudio partilhou com os seguidores uma imagem que revela que esteve alojado no hotel The Villa Casa Casuarina, hotel de quatro estrelas que ficou, também, conhecido como a 'Mansão Versace'.Neste hotel, uma noite no quarto mais caro com pequeno almoço incluído pode chegar aosAo mostrar-se no quarto, a fotografar-se em frente ao espelho, deixou no ar o mistério de onde estava e a quem se referia.Tudo porque o designer de moda Gianni Versace morreu a 15 de julho de 1997, nesse local.