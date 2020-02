Cláudio Ramos e Alexandra Lencastre em guerra aberta na noite de domingo

são as novas contratações da SIC e TVI, respetivamente.E a verdade é que vão começar a nova vida nas estações a fazer frente à casa onde trabalharam nos últimos anos.A guerra pelas audiências está mais acessa do que nunca, depois de a TVI ter 'roubado' Cláudio Ramos, que ganhava cada vez mais protagonismo do programa de Cristina Ferreira. A sua saída gerou um grande mal-estar interno na SIC , e Daniel Oliveira foi responsabilizado pela perda, por não ter avançado com a proposta de um contrato de exclusividade para Cláudio.Agora, a SIC e Cristina Ferreira estão a estudar como vão reagir à saída do vizinho.