Cláudio Ramos é ensombrado pela estreia de Maria Botelho Moniz

A estreia de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz ao serviço da TVI dividiu opiniões. O apresentador foi o primeiro a abrir as hostilidades ao assumir a emissão de ‘Nunca Desistir’, no último domingo, ao lado de Fátima Lopes.Contudo, a prestação de Cláudio mereceu duras críticas por parte dos espectadores,. Aconteceu pelo menos duas vezes. A parceira viu-se obrigada a desculpar Cláudio:Já Maria Botelho Moniz apresentou-se a partir das 18 horas ao lado de Goucha e o começo não podia ter sido mais abençoado. Logo ao início, o apresentador fez questão de elogiar a companheira de emissão.Nas redes sociais, a apresentação da jovem foi bastante elogiada pelos espectadores.ou, lê-se em alguns comentários dos fãs.Após terminar a emissão, Cláudio Ramos desabou. Leu os comentários menos felizes e viu-se obrigado a reagir às gafes que cometeu em direto, acabando por revelar a sua tristeza O apresentador vai apresentar a nova edição do ‘Big Brother 2020’, com estreia ainda por definir.