Cláudio Ramos e Joana Latino de costas voltadas

Cláudio Ramos troca SIC pela TVI e deixa Cristina de rastos

Cláudio Ramos mudou-se para a TVI e deixou de fazer parte do programa 'Passadeira Vermelha', na SIC, mas, segundo consta, nem tudo estava bem nos bastidores.A nova aposta da TVI encontrava-se de 'costas voltadas' com uma das ex-colegas, que também integrava o grupo de comentadores do programa, Joana Latino.Segundo uma fonte, a relação entre os dois estava tensa., disse à 'TVGuia'., continuou.As causas do mau-estar entre os dois não foram justificadas, mas o certo é que ambos se destacavam no formato da estação de Paço de Arcos pelas personalidades fortes, chegando até a ter conflitos em direto.Desde que Cláudio Ramos abandonou a SIC e consequentemente o 'Passadeira Vermelha', o programa sofreu uma quebra de audiências, e tem sido alvo de críticas por parte dos espectadores, que realçam a falta que o novo apresentador do 'Big Brother' está a fazer.Por sua vez, o novo desafio de Cláudio Ramos, o 'Big Brother' também sofrido algumas críticas por parte dos telespectadores, apesar de elogiarem o desempenho do ex-vizinho de Cristina Ferreira.