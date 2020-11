Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz obrigados a ficar em silêncio sobre projeto

Foram agora revelados alguns pormenores sobre as negociações da TVI, e que definiram a programação para 2021. Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz serão os afitriões das manhãs, no programa 'Dois às 10', que irá suceder ao 'Você na TV' de Goucha. Cristina Ferreira exigiu silêncio absoluto à dupla, assim que os colocou a par das suas novas decisões.

Cláudio Ramos foi o primeiro a receber a notícia.

"Levaste um bocadinho de vantagem em relação à Maria, porque soubeste primeiro do que ela o que ias fazer. Isto porquê? Por tudo o que se disse em relação à saída do Cláudio Ramos do 'Big Brother', embora nós soubéssemos que o Cláudio ia voltar, não lhe podíamos dizer imediatamente", explicou Cristina Ferreira.

A segunda a receber a novidade foi Maria Botelho Moniz, que se apressou em ligar para o colega. "Assim que a Cristina me disse ‘Podes falar com o Cláudio’, liguei para ele. Acho que gritei durante dez minutos. fiquei logo histérica", revelou a apresentadora, nesta segunda-feira, dia 23, num encontro com jornalistas.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI exigiu a todos os profissionais da estação que mantivessem silêncio quanto às novas revelações. "A cada pessoa que saía de lá, eu dizia: 'Têm direito a contar a uma pessoa da família'", contou Cristina Ferreira.

Maria Botelho Moniz confiou à mãe o segredo. "Eu contei à minha mãe, que não percebeu a importância. Ficou meio a pairar. Dois dias depois, ligou-me e disse-me: 'Isso é super importante, não é?'", disse a nova estrela das manhãs. Já o novo companheiro das manhãs, preferiu não contar a ninguém.



As novidades quanto ao futuro da TVI só foram reveladas ao público no passado dia 19 de novembro. Até a essa data, as estrelas da estação mantiveram o sigilo.