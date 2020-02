Depois de várias especulações, já se sabe que será Cláudio Ramos o apresentador do 'Big Brother'.





O apresentador mostra-se radiante., explicou Cláudio Ramos que se prepara para apresentar o programa do ano.

Nuno Santos, o Diretor de toda a Área de Entretenimento da TVI, sublinha que "a chegada do Cláudio é um grande momento e insere-se na estratégia integrada para 2020. É uma peça muito relevante do nosso tabuleiro. No Big Brother, e depois no futuro em vários géneros e formatos, temos do nosso lado um profissional criativo e versátil. E uma pessoa muito determinada e persistente. O Cláudio é também um ativo decisivo na diversidade da nossa oferta digital e terá expressão em todos os meios do grupo. Ele sempre teve uma visão global da indústria dos media." A mudança, acrescentou, "faz-se com pessoas sem medo do risco, com espírito aberto e vontade de crescer, fazer melhor e fazer diferente.