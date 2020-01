Cláudio Ramos elogia novo amor de Fernanda Serrano: "Tem um bom abdominal"

Já o vi, é bonito e tem um bom abdominal", elogiou Cláudio Ramos, sobre Ricardo Pereira, com quem Fernanda Serrano viajou para uns dias românticos em São Tomé e Príncipe.



Cláudio Ramos confirmou e ainda elogiou a nova paixão da atriz Fernanda Serrano: o personal-trainer Ricardo Pereira Durante esta manhã, dia 10 de janeiro, o 'vizinho' do 'Programa da Cristina' comentou durante a emissão do formato o romance que está a dar que falar., começou por dizer Cláudio, confirmando que Fernanda está a viver um novo amor, após se ter divorciado de Pedro Miguel Ramos.

Recorde-se que Fernanda Serrano divorciou-se de Pedro Miguel Ramos no verão do ano passado e mostra-se decidida a seguir em frente. Feliz na vida profissional, revela-se feliz também na vida pessoal depois da fase difícil que enfrentou.



Fernanda Serrano tem quatro filhos em comum com o ex-marido, Pedro Miguel Ramos, que garante serem a sua prioridade: Santiago, de 14 anos Laura, de 11, Maria Luísa, de 10, e Caetana, de quatro.