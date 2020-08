Cláudio Ramos elogia prestação de Pipoca mais Doce: "Belíssima surpresa"

Mesmo não concordando sempre com ela, nem ela comigo, naturalmente, foi uma belíssima surpresa", afirmou o rosto da TVI, garantindo que a Pipoca mais doce.



Recorde-se que, ao longo da emissão do 'Big Brother', os comentários da influenciadora digital causaram polémica nas redes sociais. A comentadora do formato, que sempre se mostrou 'sem papas na língua' para avaliar a performance dos concorrentes, chegou mesmo a revelar que é alvo de insultos e ameaças por parte de alguns seguidores.



A grande final do 'Big Brother' acontece já no próximo domingo. Ana Catharina, Diogo, Iury, Noélia, Sandrina e Soraia são os candidatos à vitória e já apelaram ao voto dos espectadores.

A pouco tempo de terminar o 'Big Brother', Cláudio Ramos mostrou-se satisfeito com a prestação da comentadora do programa Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca mais Doce, ao longo do desafio.