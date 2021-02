Cláudio Ramos emociona-se em direto ao receber carta da filha: "Estarei sempre aqui para te apoiar"

m mês e sete dias que não estamos juntos. Muitas saudades, sim, mas muita felicidade e gratidão. Muita felicidade por ver-te realizar os teus sonhos e ver que estás finalmente realizado e a seres valorizado como mereces", começou por ler Maria Botelho Moniz.



"Todo este mês se tornou mais fácil ao ligar a televisão e saber que, mesmo a dormir a correr, transbordas uma felicidade genuína que se sente aqui, a 200 quilómetros de distância, tal como se estivesse aí ao teu lado", acrescentou. "Estarei sempre aqui para te apoiar [...] Seja perto ou longe, o Facetime resolve. Sou uma sortuda", rematou.



Visivelmente emocionado, Cláudio agradeceu o presente. Já no final da emissão, fez questão de recordar o momento especial que viveu no programa através de um vídeo que partilhou no Instagram. "A surpresa... a carta da minha filha", escreveu.



Veja aqui o vídeo:

Apresentador da TVI não vê a filha há um mês por causa da pandemia de Covid-19.

Afastado da filha há mais de um mês,sofre com saudades de, de 16 anos. Mas na manhã desta quinta-feira, dia 4 de janeiro, foi surpreendido com um mimo da sua 'mais que tudo'. Depois de confessar que já não está com a adolescente há um mês, por causa do trabalho e da pandemia de Covid-19, o comunicador recebeu uma carta escrita pela filha, que derreteu o seu coração.