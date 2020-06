Cláudio Ramos emociona-se por causa do fim do namoro

Recorde-se que Cláudio Ramos e Diogo Faria estão juntos há cerca de três anos, mas o romance entre os dois só foi tornado público há um ano e meio. No entanto, os dois sempre se mantiveram discretos em relação ao namoro.

torna cada vez mais evidente o fim do namoro que mantinha com o Diogo Faria.O apresentador continua a 'fugir' ao assunto, depois de ter assumido o romance com o ator e de já falar mais abertamente sobre o tema publicamente.No passado domingo, na final da última gala do 'Big Brother', o rosto da TVI foi interrogado pela imprensa sobre a relação, mas não quis responder. Não conseguiu, no entanto, disfarçar a emoção ao ser confrontado sobre o assunto.Apesar de estar a viver uma fase feliz a nível profissional,e, segundo foi noticiado, o afastamento entre os dois deu-se desde que Cláudio Ramos abraçou o novo desafio.O ex 'vizinho' de Cristina Ferreira está focado no novo projeto, o que parece ter feito 'tremer' o romance com Diogo Faria, que, apesar de não ter tido a dedicação necessária por parte do companheiro,Recentemente, Cláudio Ramos quebrou o silêncio sobre o namorado, em conversa com Manuel Luís Goucha no 'Você na TV'.