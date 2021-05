Cláudio Ramos está a apaixonado e brinca: "Estive muito tempo sem fazer amor"

12:04

Cláudio Ramos voltou a dar uma nova oportunidade à relação com Diogo Faria.Tal como anteriormente, o casal, que esteve cerca de três anos junto, opta por viver o namoro com a máxima discrição para evitar que o mediatismo afete a relação. "O Cláudio está verdadeiramente feliz e quem está próximo dele sabe disso. Apesar de gostar de partilhar vários momentos, ele quer mesmo manter o namoro em segredo", revelou uma fonte próxima do apresentador à ‘Vidas’.Apesar de não assumir o namoro publicamente, Cláudio Ramos não esconde o estado civil e assume que está novamente comprometido. No podcast ‘É Preciso ter Lata’, de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, Cláudio até confessou o dia em que tinha feito ‘amor’ pela última vez. "Estive muito tempo sem fazer, porque se meteu o confinamento. Quando digo muito tempo, é muito tempo. Agora, a última vez foi sexta-feira [16 de abril] à noite", atirou Cláudio bem-disposto.A rutura da relação de Cláudio Ramos e Diogo Faria aconteceu quando o apresentador trocou a SIC pela TVI. Uma mudança de peso na vida do apresentador, que estava decidido a investir na sua carreira e a agarrar com afinco a oportunidade de conduzir novos desafios. O namoro com o ator acabou por ficar em segundo plano.