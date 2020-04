Cláudio Ramos estreia-se este domingo na TVI

O domingo de Páscoa é ao vosso lado, na TVI e juntos por um Portugal que não desiste. Nunca", escreveu nas redes sociais, revelando entusiasmo.

A carregar o vídeo ...

Apresentador revela-se entusiasmado com novo desafio.

Fernanda Serrano, Pedro Teixeira, Fátima Lopes e Manuel Luís Goucha são os rostos que também vão assegurar a emissão, entre as 16 e 20 horas.



De acordo com a informação divulgada pelo quarto canal, haverá "convidados especiais".



Recorde-se, Cláudio Ramos ia estrear-se na antena da televisão de Queluz de Baixo no passado dia 22 de março com o renovado 'Big Brother'. Devido ao surto do novo coronavírus no País, ficou suspenso.

A inicativa tem como objetivo angariar fundos para o Banco Alimentar e Cruz Vermelha Portuguesa. Este especial vai estender-se ao longo de toda a semana, com outras novidades.