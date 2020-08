Cláudio Ramos exibe boa forma e ensina a posar como um influencer

Cláudio Ramos encontra-se de férias e nas redes sociais tem partilhado momentos dos dias de descanso com os seguidores. Este domingo, dia 9 de agosto, o apresentador da TVI partilhou uma fotografia em que exibe a boa forma física, tendo aproveitado para dar dicas de como posar para as fotografias, tal como os influencers.



Aos 46 anos, o apresentador da TVI revela uma silhueta invejável, que não passa despercebida aos olhos dos seguidores:"Está ótimo", "Cláudio, está no seu melhor", "Assim, ainda me rouba as namoradas" ou "Gato", são alguns dos elogios que se podem ler numa fotografia em que o comunicador exibe o tronco.

"…É só uma fotografia para exibir o corte de cabelo, a sunga preta e a marca do bronzeado", escreveu na legenda da fotografia.



O comunicador aproveitou ainda para dar dicas de como posar para as fotografias: "Não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que não perde a oportunidade de se exibir perante uma boa luz natural, como esta que descobri neste amanhecer domingueiro. Junto a isto a capacidade de encolher barriga, contrair o corpo todo para disfarçar a força da gravidade, fazer cara de segunda-feira, cerrar os olhos como fazem os influencers à séria", começou por confessar noutra publicação em que surge sentado à beira-mar.

"E o resultado é esta estampa de pessoa que me alegra o feed. Não sei se consideram o mesmo, mas eu adianto-me já, não vá a coisa correr para o torto", rematou.



Recorde-se que Cláudio Ramos foi substituido por Teresa Guilherme na apresentação do 'Big Brother'.