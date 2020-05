Cláudio Ramos fala sobre a saída da SIC: "Ganhava bem... Não trabalhava de forma precária"

Cláudio Ramos voltou a reagir à saída da SIC, após 16 anos consecutivos a integrar a equipa do canal.O 'ex' vizinho de Cristina Ferreira garantiu que saiu da estação apenas para aproveitar a oportunidade que lhe foi dada pela TVI, onde está a abraçar o grande sonho de ser apresentador da nova edição do 'Big Brother', após ter participado há 18 anos no mesmo reality-show.

A nova aposta da estação de Queluz voltou a esclarecer que não 'trocou' um canal pelo outro por questões financeiras. "Eu estava muito bem [na SIC], ganhava bem, nunca trabalhei de forma precária como as pessoas diziam. Agora, eu queria evoluir", explicou, em conversa com Carina Caldeira, na antena do Porto Canal.

Aos 46 anos, o comunicador voltou a mostrar-se radiante pelo projeto que tem em mãos. "Cheguei onde queria chegar televisivamente", garantiu Cláudio.



Recorde-se que Cláudio Ramos anunciou oficialmente a saída da SIC em janeiro deste ano, e marcou uma reviravolta entre a guerra entre canais concorrentes.



Apesar do 'Big Brother' não estar a liderar as audiências aos domingos à noite, Cláudio Ramos continua a manifestar-se satisfeito com a experiência que está a viver.





