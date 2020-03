Cláudio Ramos faz declaração apaixonada ao namorado: "Amei-te desde o dia em que te vi"

02 mar 2020 • 12:52

Cláudio Ramos surpreendeu ao lançar o novo livro 'Eu Cláudio', no qual que reúne um conjunto de memórias, opiniões e reflexões sobre a sua vida. Sem filtros, o apresentador da TVI abriu o coração sobre o seu grande amor.



A viver uma relação com o ator Diogo Faria, o novo rosto de Queluz de Baixo fez uma longa declaração de amor. "Apetece-me lembrar-me de ti. Se fechar os olhos, consigo lembrar-me do cheiro, e ver essas calças verdes, largas e desalinhadas que usaste no primeiro dia em que te vi (…) Amei-te desde o dia em que te vi (…) Tens o melhor cheiro que conheci na vida. Já tinha feito 40 anos e nunca me tinha sentido tão pele com pele com alguém", pode ler-se no livro.



Durante muito tempo, conseguimos guardar para nós aquilo que era só nosso e, hoje, porque espero por ti agora, enquanto te lembro – vais chegar novamente atrasado", escreveu Cláudio sem nunca mencionar o nome do companheiro.



Recorde-se que o casal mantém uma relação discreta há cerca de três anos e que Diogo tem sido um dos principais apoios na sua transferência para a TVI.