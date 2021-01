Cláudio Ramos faz tabu sobre romance com Diogo Faria

12:05

A vida amorosa de Cláudio Ramos continua a suscitar muita curiosidade. O apresentador mantinha há cerca de dois anos e meio um namoro discreto com o ator Diogo Faria, mas este terá chegado ao fim antes do verão. Agora, em conversa com a amiga Cristina Ferreira, o novo dono das manhãs da TVI deu a entender que está solteiro, mas que o ‘ex’ é uma pessoa muito presente. "", disse. O certo é que Cláudio guarda em casa uma imagem ao lado do ator. Aquela em que aparecem lado a lado pela primeira vez.A ‘Vidas’ sabe que Cláudio Ramos e Diogo Faria mantêm uma relação próxima, mas longe dos holofotes.Os dois sentam-se em esplanadas e mantêm uma postura de total discrição, até para evitar os olhares do público.Aparentemente solteiro, o anfitrião do programa ‘Dois às Dez’ tem direcionado todas as forças para o trabalho. É que além do matutino ao lado de Maria Botelho Moniz, está na condução do ‘Big Brother - Duplo Impacto’ em parceria com Teresa Guilherme. O tempo livre é usado para descansar e preparar os vários afazeres profissionais.