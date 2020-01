Cláudio Ramos foge com o namorado

"Fui bater à porta do vizinho e tinha lá um papelinho na porta a dizer que tinha ido de férias. Não me avisa, não diz para onde vai e ainda diz para me irem chatear", disse, em direto.





O público estava a mostrar preocupação até porque Cristina Ferreira já tinha afirmado durante o programa que o colega tem sofrido de enxaquecas frequentemente. A apresentadora até enalteceu o esforço feito por Cláudio por muitas vezes surgir em direto, mesmo a enfrentar este desconforto.



Anteriormente, Cláudio já tinha faltado ao programa 'Passadeira Vermelha' por outros problemas de saúde. Na altura, o rosto da SIC acusou pressão e chegou a



Esclarecidos os motivos da ausência, Cláudio Ramos parece estar a aproveitar uns dias românticos na companhia do namorado, Diogo Faria. O ator partilhou um vídeo nas redes sociais onde revela que está em Miami.



O público estava a mostrar preocupação até porque Cristina Ferreira já tinha afirmado durante o programa que o colega tem sofrido de enxaquecas frequentemente. A apresentadora até enalteceu o esforço feito por Cláudio por muitas vezes surgir em direto, mesmo a enfrentar este desconforto.Anteriormente, Cláudio já tinha faltado ao programa 'Passadeira Vermelha' por outros problemas de saúde. Na altura, o rosto da SIC acusou pressão e chegou a admitir sofrer com ansiedade extrema e ataques de pânico Esclarecidos os motivos da ausência, Cláudio Ramos parece estar a aproveitar uns dias românticos na companhia do namorado, Diogo Faria. O ator partilhou um vídeo nas redes sociais onde revela que está em Miami.

A carregar o vídeo ...

O namorado de Cláudio Ramos viajou para Miami, na Califórnia.





Cláudio Ramos não tem marcado presença no 'Programa da Cristina' (SIC) desde o início desta semana, dia 20 de janeiro.Ontem, Cristina Ferreira tinha dado a entender que não sabia os motivos da ausência do colega. No entanto, hoje já esclareceu os espectadores, que estavam preocupados.





Nas redes sociais os seguidores de Cláudio Ramos também não se mostram indiferentes à ausência. "Por onde anda oi vizinho?", "Sinto falta do vizinho", "O vizinho de todos nós não vai? Já estou com saudades. Nem dá notícias", "Adoro a Cristina mas adoro mais quando estás no programa", são algumas das mensagens deixadas nas redes sociais.