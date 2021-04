Cláudio Ramos ganha o dobro de Maria Botelho Moniz na TVI

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos

De recordar que, para além da apresentação do 'Dois às 10', Cláudio Ramos acumula funções na TVI. Co-apresentava o 'Big Brother - Duplo Impacto' com Teresa Guilherme sendo que durante três meses não tinha dias de folga e com o fim do reality show, o amigo de Maria Botelho Moniz tem feito presenças no 'Cristina ComVida', programa de final de tarde de Cristina Ferreira. Em jeito de desabafo,

mudaram-se, em 2020, da SIC para a TVI após serem convidados pela direção a abraçarem o regresso do 'Big Brother', na estação de Queluz de Baixo. O antigo 'vizinho' de Cristina Ferreira assumiu a apresentação do programa e a colega apresentava o 'Extra'. Segundo a 'TV Guia', Cláudio Ramos passou auferir 14 mil euros, enquanto Maria Botelho Moniz ganha metade do vencimento da estrela. Em janeiro de 2021, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz ganharam um papel de maior destaque na estação ao serem os novos apresentadores do canal para o programa matutino 'Dois às 10'. Devido a compromissos de publicidade, os apresentadores ganham, ainda, uma percentagem das telepromoções que fazem.