Cláudio Ramos imita Cristina Ferreira e provoca: "Este sou eu quando acordo"

Este sou eu quando acordo. Mal disposto, com saudades do café que não bebo há muito tempo, a lidar com meia dúzia de inseguranças e frustrações, a ter medo de não ter tempo para desfrutar do tempo que passa, a questionar ao que realmente vale a pena dar atenção", começou por referir num texto partilhado nas redes socias.





O anfitrião do 'Big Brother', da TVI, revelou ainda que sente saudades daquilo que ainda tem por viver.



"Este sou eu com saudades dos amigos, com vontade de viajar, com uma obra parada, com uma filha adolescente, com enredos familiares, com projectos a meio, com vontade de agarrar mais um desafio e outro."



Feliz com as recentes conquistas no campo profissional, Cláudio Ramos já defeniu o momento em que pretende afastar-se dos holofotes. "Este sou Eu, o mesmo que tem a urgência de abrandar de forma veroz e de se reformar aos 50 anos", completou.

Além da fotografia sem maquilhagem, o apresentador detalhou ao pormenor o seu estado de humor mal acorda, tal como havia feito a estrela da SIC há uns dias, durante uma escapadinha em família à Comporta.