Cláudio Ramos internado de urgência com problema cardíaco

Cláudio Ramos sentiu-se mal na última gala do 'Big Brother' (TVI) que apresentou. Quando o direto terminou, o apresentador teve que ser assistido por uma equipa médica nos estúdios e encaminhado de urgência para o hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.De acordo com a revista 'Nova Gente', Cláudio Ramos sofreu um "Nessa semana, o apresentador viveu um turbilhão de emoções. Três dias antes da grande final do 'Big Brother', o seu projeto mais importante em televisão, Cláudio Ramos ficou a saber que a nova direção de Cristina Ferreira o tinha afastado e escolhido Teresa Guilherme para conduzir a edição seguinte do reality show, 'Big Brother - A Revolução'.Quando melhorou, dirigiu-se ao santuário de Fátima, como mostrou nas redes sociais. "Atualmente sem um projeto fixo em televisão, Cláudio Ramos tem estado empenhado em escrever a sua biografia, como avança a mesma revista.