Cláudio Ramos intrigado com fotografia que destaca "partes íntimas" de Nelson Évora

É montagem a célebre fotografia que eu uma vez partilhei tua, que te mostra... abençoado?", questionou o rosto do programa matutino do quarto canal. Foi logo enterrompido por Évora, que completou a frase. "As partes íntimas?"



Cláudio ficou visivelmente envergonhado e soltou algumas gargalhadas. Nelson Évora pôs logo a seguir fim às dúvidas do entrevistador. "É montagem. Nenhum atleta pode estar a competir naquele estado."



O momento deu que falar entre os seguidores do formato da TVI, em especial nas redes sociais com vários comentários sobre o tema.



(Re) Veja abaixo a fotografia polémica de Nelson Évora!





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gonçalo Cardoso (@gcblessedhands)







A certa altura, o atleta foi confrontado pelo apresentador sobre a fotografia polémica que circulou nas redes sociais, que destacava as suas partes íntimas.