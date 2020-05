Cláudio Ramos irrita-se com Sónia e faz críticas à concorrente

12:42

Não gostei, devo confessar, de ouvir a Sónia fazer comentários como ‘imagens manipuladas’, ‘novela feita’ e outras coisas que tais, pensei para mim que quando ela sair vamos os dois falar. Falar como amigos para que a Sónia se lembre que concorreu de livre vontade, batalhou muito por este seu sonho e que sabia que este era um programa já que seguiu todos os outros formatos iguais ou parecidos e que tem regras", revelou o apresentador do formato no seu blogue, 'Eu, Cláudio'.



Neste caso, apesar da Sónia dizer que durante a semana ‘isto aconteceu com outras pessoas’ não é verdade. É mentira! Uma coisa é ouvir outra é interagir. O que acontece, e isso não se controla, são pessoas que gritam para a casa como gritam há vinte anos desde que o formato existe, os concorrentes escutam e o Big Brother chama-os para dentro. Nunca aconteceu existir a interacção de pergunta-resposta. Ainda que da pergunta e da resposta não tenha saído nada que oriente o jogo dentro da casa. A regra é clara: não se pode receber informações do exterior nem ter contacto para além daquele que o BB permite. Foi quebrada a regra. Foi sancionada a concorrente".



"Por isso um dia falarei com a Sonia, para lhe dizer que não é porque está com saudades da filha, do marido, não é porque Não é justo neste caso, nem em caso de outros concorrentes que noutros formatos deixam o programa e como não cumprem objetivos acusam as produções de ‘manipulação’. Sejamos justos", concluiu.

Falar como amigos para que a Sónia se lembre que concorreu de livre vontade, batalhou muito por este seu sonho e que sabia que este era um programa já que seguiu todos os outros formatos iguais ou parecidos e que tem regras", revelou o apresentador do formato no seu blogue, 'Eu, Cláudio'.Uma coisa é ouvir outra é interagir. O que acontece, e isso não se controla, são pessoas que gritam para a casa como gritam há vinte anos desde que o formato existe, os concorrentes escutam e o Big Brother chama-os para dentro. Nunca aconteceu existir a interacção de pergunta-resposta. Ainda que da pergunta e da resposta não tenha saído nada que oriente o jogo dentro da casa."."Por isso um dia falarei com a Sonia, para lhe dizer que não é porque está com saudades da filha, do marido, não é porque o Vitor foi ao muro da casa dizer que a ama e ela respondeu que lhe tinha igual saudade, e depois mostrar estas imagens na sala, legendar tudo para que seja perceptível ao espectador e depois, falar com ela no horário do programa, que se está a manipular uma situação ou a construir uma novela à volta da ‘Sónia e do Vitor’. Não é.", concluiu.

Sónia está no centro da polémica do 'Big Brother' (TVI) depois de ter falado com o noivo, Vítor, para o exterior da casa, quebrando assim uma das regras do programa. A concorrente ficou automaticamente nomeada e corre o risco de ser expulsa no próximo domingo , no entanto, não concordou com o castigo e acusa da produção de ter manipulado as imagens. Algo que deixou Cláudio Ramos indignado.