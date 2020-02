Para cumprimentá-lo à chegada estava Nuno Santos, atual diretor de programas do canal . Ao longo do corredor que percorreu, Cláudio cruzou-se com várias caras da estação.Cláudio Ramos deverá ter uma nova reunião com Nuno Santos a fim de acertar questões relacionadas com a sua contratação.O apresentador vai ser o anfitrião da nova edição do 'Big Brother' que tem estreia prevista para março.