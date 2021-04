Cláudio Ramos movido pela fé para agradecer

04 abr 2021 • 17:40

Considerado um homem de fé e devoção, Cláudio Ramos, de 47 anos, dirigiu-se ao Santuário de Fátima, no final da gala ‘Big Brother - Duplo Impacto’ (TVI) para agradecer o final de um projeto bastante especial."Obrigada", escreveu o rosto da TVI na legenda da fotografia que mereceu vários aplausos dos fãs que destacam a sua gratidão.Este é um ritual que também cumpriu na passada edição do ‘Big Brother’ que conduziu em 2020, projeto em que se estreou na estação de Queluz de Baixo.", disse recentemente o apresentador, que considera Fátima um local especial, onde encontra a sua paz e faz questão de agradecer por todas as oportunidades e sucessos profissionais ao longo dos últimos meses.Ao longo dos últimos meses de confinamento, Cláudio Ramos confessou que tem vivido dias de tristeza longe da família e da filha Leonor, de 16 anos, que vive no Alentejo. Além das medidas impostas pela pandemia, o apresentador acumulou vários projetos na estação que condicionaram as suas visitas à menina. "", disse recentemente, acrescentando que "se a filha lhe pedisse para deixar a televisão porque precisava de si.