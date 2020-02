Cláudio Ramos não vai ter substituto no 'Programa da Cristina'

28 fev 2020 • 15:11

A saída de Cláudio Ramos da SIC continua a dar que falar. Depois de, no dia seguinte da saída do apresentador para a TVI, Cristina Ferreira ter começado o 'Programa da Cristina' a reforçar que a "casa" do vizinho estava à venda, foram várias as notícias que deram conta de que a 'rainha' das manhãs já tinha um novo 'vizinho'. Algo que Daniel Oliveira, Diretor de Programas da SIC, já veio negar., garante em entrevista à TV 7 Dias.A verdade é que depois de Cláudio Ramos ter deixado o lugar de 'vizinho' vago, João Paulo Sousa tem feito companhia a Cristina Ferreira. Para além do mais, quando a apresentadora tirou dois dias de férias, o jovem assumiu as rédeas do programa, ao lado de João Baião.Na mesma entrevista, Daniel Oliveira garante que não se sentiu traído por Cláudio Ramos após a transferência para a TVI.