Cláudio Ramos oferece meias a Cristina Ferreira

Cristina Ferreira

12:14

Cristina Ferreira fez uma escapadinha de fim-de-semana com o filho, Tiago, de onze anos, a Paris.A apresentadora de 42 anos foi partilhando várias fotografias nas redes sociais e, uma delas, mereceu especial atenção do colega, Cláudio Ramos. É que Cristina Ferreira surge com umas calças curtas, sem meias, num dia com temperaturas muito baixas."Meu amor, tu não queres que te ofereça umas meias? 'Tá um frio de rachar e tu... com as canelas de fora?", escreveu o apresentador. A estrela do 'Programa da Cristina' não o deixou sem resposta: "Nunca tenho frio nos pés".