Cláudio Ramos para os fãs: "Sejam boas pessoas, o mundo agradece"

Foi desta forma que Cláudio Ramos deu início à semana, com um alerta dirigido aos seguidores para que cumpram as medidas de contenção da Covid-19.Estamos zangados? Claro que sim! Mas não estamos zangados uns com os outros. Nem com o Governo, nem com as medidas. Estamos zangados com o mundo. Para fazermos rapidamente as pazes com Ele façamos o que nos pede", começou por partilhar na sua página de Instagram."Tenhamos cuidado. Não saiam de casa sem máscara. Usem-na como deve ser usada. Limpem bem as mãos e evitem, se o dia vos permitir, estar perto de muita gente", pode ler-se na partilha feita pelo apresentador.Cláudio Ramos terminou a reflexão com um último pedido direcionado aos fãs: "Sejam bons uns para os outros. Nunca será demais. No meio deste mundo zangado, já sabemos,