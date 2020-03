Cláudio Ramos desabafa: "No meio de qualquer caos na minha vida, vi sempre a esperança"

emos zero uns sem os outros, e como muitos duvidam disso, o mesmo Universo chega-se à frente e diz ‘baixa o nariz. Quem manda sou eu...!' E a verdade é que ele é que manda", disse o rosto da TVI, para onde foi transferido recentemente.



"Da minha janela, tenho visto a esperança todos estes dias. Eu vejo sempre a esperança. No meio de qualquer caos na minha vida, vi sempre a esperança", desabafou o ex 'vizinho' de Cristina Ferreira, juntando uma fotografia da janela da sua casa.



Cláudio Ramos acredita que todas as pessoas se vão tornar diferentes depois desta fase, e que passarão a dar valor a outras coisa que desaprenderam a dar valor.



"Isto não acontece por acaso, não podemos é esquecer que aconteceu, como tantas vezes nos esquecemos das pessoas e das coisas que temos sempre mas não valorizamos e que hoje sentimos falta porque estão afastadas, fechadas, condicionadas, isoladas, esgotadas...", afirma, garantido que "o universo sabe o que faz".



"Mantenhamos a esperança que um e outro serão mais tolerantes, um com o outro e resolvam fazer as pazes rapidamente. Da parte que me toca já lhe pedi desculpas. Espero que as aceite e me devolva o mundo como sempre o vi da minha janela", termina Cláudio Ramos, esperançoso que melhores tempos virão.









Recorde-se que Cláudio Ramos abraçou o maior projeto da carreira e vai ser o apresentador da próxima edição do reality-show 'Big Brother', na TVI. No entanto, o desafio foi adiado devido ao surto de coronavírus. O apresentador tem revelado que está a trabalhar no novo projeto a partir de casa, ansioso por vê-lo finalmente a começar.

Cláudio Ramos aproveitou o tempo de quarentena em casa para refletir sobre o que está a acontecer sobre a propagação do coronavírus, e decidiu partilhar um desabafo com os fãs.Através das redes sociais, o apresentador garantiu que não lhe custa estar em casa e que nunca custou, sendo que o que realmente lhe está a custar é perceber que é preciso acontecer um pesadelo como este para todos perceberemos que