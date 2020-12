Cláudio Ramos partilha ‘tesouro’ do passado e famosos brincam: “O meu ecrã bloqueou”

Cláudio Ramos utilizou as redes sociais para partilhar um ‘tesouro’ do passado. O apresentador da TVI partilhou uma fotografia antiga e foi alvo de muitos comentários.

"Que seria de mim no presente sem o meu passado? Não seria nada! Não se esqueçam que somos sempre o caminho que fazemos. É importante fazê-lo com atenção, para não nos envergonharmos dele. Proibido fazer zoom na fotografia", disse, em tom de brincadeira.

O look que o comunicador usava na fotografia despertou a atenção de várias figuras públicas, que não resistiram a brincar com a situação. "Nossa Senhora da Agrela. Você é como o vinho do Porto, graças a Deus", escreveu Maria Cerqueira Gomes. Ana Arrebentinha, conhecida pelo seu bom humor, respondeu: "O que interessa é ter saúde". Até a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira não resistiu a comentar: "Epá ó Cláudio".

Porém, a reação mais animada foi a do modelo Luís Borges, que teve vários gostos: "O meu ecrã bloqueou".

Recorde-se que Cláudio Ramos prepara-se para apresentar um novo programa nas manhãs da TVI, ao lado de Maria Botelho Moniz, já no próximo mês de janeiro.