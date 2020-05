Cláudio Ramos perde a cabeça na gala do 'Big Brother' e grita com os concorrentes

A carregar o vídeo ...

Cláudio Ramos aos gritos com concorrentes do 'Big Brother'





"Vocês são indisciplinados, parecem meus filhos", disse Cláudio para de seguida acrescentar: "Têm de aprender duas coisa na casa do 'Big Brother': quando eu falo, vocês ouvem e obedecem. Estamos conversados?"

Duas semanas depois de ter começado o ' Big Brother', o último domingo marcou o início das galas em direto e também uma nova fase no programa com os concorrentes a estarem, por fim, presencialmente juntos.A euforia marcou o momento eviu-se obrigado a gritar várias vezes para impor a ordem.De cabeça perdida, o apresentador subiu o tom de voz e o momento em que grita por Noélia já se tornou viral nas redes sociais, com vários memes.