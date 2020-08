Cláudio Ramos perde dois quilos após polémicas na TV

Cláudio Ramos revelou que perdeu dois quilos nos últimos tempos. Numa altura em que vê o seu nome envolvido em várias polémicas após ter sido substituído por Teresa Guilherme na apresentação da próxima edição do ‘Big Brother’, o apresentador partilhou que o stress o tem levado a emagrecer.

"O meu assunto não é engordar. O meu stress é emagrecer. Sou ao contrário da maioria. Nestes dias perdi 1 quilograma de massa muscular e outro de gordura. Para mim é muito. Por isso me irrita quando se fala de dieta e toda a gente pensa…’é para emagrecer’", escreveu nos instastories da sua conta de Instagram.

Depois de ter sido afastado da condução da próxima edição do reality show da TVI, o apresentador procurou consolo na filha, Leonor e refugiou-se numas férias no sul do país. Nas redes sociais tem partilhado vários desabafos com os seguidores, criando muita especulação sobre qual será o próximo desafio profissional no canal de Queluz de Baixo.



Contudo, o apresentador parece estar de bem com a vida e na noite desta quinta-feira decidiu pregar um "susto" aos seguidores, através de um vídeo que partilhou nas histórias do Instagram.



Apresentador da TVI partilhou novidade nas redes sociais.