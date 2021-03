Cláudio Ramos prestes a chegar ao limite com trabalho na TVI

11 mar 2021 • 12:00

Cláudio Ramos tem sido uma das grandes apostas da TVI e, neste momento está no ar sete dias por semana. No entanto, de acordo com a 'TV Guia', o apresentador está a chegar ao seu limite.É que além de estar de segunda à sexta com o 'Dois às 10', ainda tem as galas do 'Big Brother' ao sábado e uma emissão extra do reality show aos domingos, quando termina o 'All Together Now' de Cristina Ferreira.Sem folgas, Cláudio Ramos tem deixado para trás a vida pessoal e ficou cerca de dois meses sem ver a filha, Leonor, de 16 anos. O reeencontro aconteceu há uma semana. "", desabafou nas redes sociais, antes de correr para os braços da filha, que mora em Elvas, no Alentejo, com a mãe.Além disso, de acordo com a publicação, o apresentador não está satisfeito com a forma como está a ser conduzido o 'Big Brother', muito à imagem de Teresa Guilherme.", revelou uma fonte da produção à 'TV Guia'. "".