Cláudio Ramos quebra o silêncio sobre o namorado: "Tento gostar primeiro do físico, e depois vou descobrindo outras coisas"

Cláudio Ramos troca SIC pela TVI e deixa Cristina de rastos

Cláudio Ramos está a viver uma relação com o ator Diogo Faria mas continua a manter-se discreto,, mas, sem fotografias juntos.No entanto, a nova aposta da TVI quebrou o silêncio sobre o companheiro, durante o programa 'Você na TV'.Questionado por Manuel Luís Goucha sobre se já encontrou tudo o que precisava, referindo-se de forma indireta ao amor, o novo apresentador do 'Big Brother' despiu-se de preconceitos., desabafou., confessou., continuou., disse, surpreendendo os telespectadores, ao mostrar o quanto valoriza a a atração física no par romântico.Cláudio Ramos não deixou ainda de abordar outros temas durante a conversa com a estrela das manhãs, como a relação com Cristina Ferreira,, começou por dizer., afirmou., disse ainda, sem poupar mais uma vez os elogios sobre a estrela das manhãs da estação de Paço D'Arcos.Perto de concretizar um dos maiores sonhos, Cláudio não podia estar mais entusiasmado por estar ao comando da próxima edição do 'Big Brother', que estreia já este domingo.Recentemente, Cláudio Ramos esteve no programa 'A Tarde É Sua', onde também partilhou o entusiasmo pelo novo desafio com Fátima Lopes, e ainda desabafou sobre a vida pessoal.O novo apresentador do reality-show