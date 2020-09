Cláudio Ramos quebra o silêncio sobre o seu estado de saúde

Cláudio Ramos quebrou o silêncio sobre o seu estado de saúde, depois de ter sido hospitalizado, no mês passado, devido a problemas cardíacos, como avançou a revista 'Nova Gente '. O apresentador da TVI garante que já se encontra "bem".Desde essa altura sou muito bem acompanhado no Hospital de Santa Cruz, onde vou com a frequência necessária, sempre que os aritmologistas consideram oportuno ou sinta necessidade porque após a intervenção é imprescindível o acompanhamento médico e uma monitorização adequada", escreveu no Instagram.".