Cláudio Ramos quebra o silêncio sobre zanga com Cristina Ferreira

"Ela ficou zangada. Ainda por cima, na semana em que voltei de Miami, ela veio ter comigo a dizer que tinha várias ideias, e eu: 'Ai meu Deus do Céu'. E eu, se fosse ela, também teria ficado. Acho que ela entendeu a minha saída, pois tinha feito a mesma coisa, mas o que deve ter achado foi: 'Eu dei-te a mão, dei-te um palco que nunca ninguém te tinha dado e agora tu vais-te embora'", disse o apresentador que confirmou o afastamento de Cristina "durante os tempos que se seguiram".



"Precisávamos daquele momento de luto. Mas a Cristina mandou-me uma mensagem na estreia do 'Big Brother' a desejar-me sorte. Depois, fomos conversando. Ficámos com um jantar pendente, que acho que era importante, na altura, para nós. Porque eu criei uma grande amizade com ela. Foi muito difícil gerir a minha relação emocional com a Cristina e com a SIC. Porque sair da SIC foi uma coisa que me custou muito na altura", assegurou Cláudio Ramos.

Cláudio Ramos estava na SIC há mais de uma década e foi Cristina Ferreira que o trouxe à ribalta quando, em 2020, assinou um contrato com a estação de Paço de Arcos. Tudo parecia correr de feição com os dois a dividirem o ecrã no 'Programa da Cristina' (SIC) até que o apresentador decide abandonar a estação e o programa.atual apresentador do 'Dois às 10' (TVI)Depois do regresso de Cristina à TVI os dois comunicadores enterraram o 'machado de guerra' e parecem ter superado as desavenças do passado.