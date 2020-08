Cláudio Ramos quebra silêncio e pronuncia-se sobre chegada de Cristina Ferreira à TVI

Cláudio Ramos recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, dia 12 de agosto, para partilhar um texto no qual fala sobre a mudança de Cristina Ferreira para a TVI.

"Aqui está ela. Antes de ser apresentadora, de ser diretora disto ou daquilo é a Cristina do desassossego", começou por escrever na legenda da fotografia da apresentadora, capa da revista 'Cristina'.

"A mudança é sempre olhada de lado. Ou quase sempre. A esperança na mudança é sempre olhada com desconfiança por quem tem medo de mudar. Ou quase sempre. Olhemos para o futuro com os olhos da verdade. Do trabalho. Da realidade que vivemos no mundo em que estamos. Foquemo-nos no que mais importa. E o que importa? É o que nos ajuda a crescer, porque o caminho é em frente!", acrescentou.

O apresentador falou ainda sobre a amizade que mantém com a nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, uma semana depois de ter sido tornado público que não vai conduzir a próxima edição do ‘Big Brother’: "Na revista Cristina deste mês junto-me ao (Pedro) Teixeira, ao Rúben (Vieira), ao (Manuel Luís) Goucha e à Rita (Pereira) e perguntamos aquilo que nos vai na cabeça…Perguntas de amigos. É o que somos antes de qualquer coisa e para lá de qualquer mudança. O resto vem depois. Acreditem", rematou.



Por sua vez, Cristina reagiu à publicação: "E o que vem depois será sempre melhor. E nós sabemos", afirmou.