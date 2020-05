Cláudio Ramos reage a críticas de Bruno Nogueira: "É um problema dele"

não se preocupa com as críticas e que até percebe o facto das pessoas estranharem que o famoso reality show da

TVI

tenha agora um apresentador diferente, em conversa com Carina Caldeira no programa 'Glitter Late Night'., afirmou, garantindo não ficou magoado com o comentário do comediante, que o considerou como um "erro de casting".Cláudio Ramos aproveitou ainda a conversa para esclarecer o facto de ter conduzido galas que não foram em direto,Cláudio justifiou que as primeiras galas desta nova edição do programa 'Big Brother', na fase em que o formato ainda se encontrava em versão Zoom, foram gravadas porque dependiam de ligações de Internet e